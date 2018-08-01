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01 Ağustos 2018 17:27

Darendeliler 23 Ağustos’ta memleketlerinde buluşuyor

23 Ağustos’ta Darende’nin Balaban Mahallesinde düzenlenecek etkinlikler ile yurt içi yurt dışında yaşayan Darendeliler bir araya gelecek.

Darendeliler 23 Ağustos’ta memleketlerinde buluşuyor

01 Ağustos 2018 17:27


Festival havasında gecen program kapsamında Balaban Mahallesinde metfun bulunan Somuncu Baba (Şeyh Hamidi Veli)’nin kayınbabası Abdurrahman Erzincani-yi anma sempozyumu akabinde Şifalı Balaban İçmecelerinde Ödüllü Trab Atışı Organizasyonu ile çeşitli etkinlikler düzenlenecek.


Balaban Mahalle Muhtarlığı, Balaban Kültür Derneği ve Balaban Spor Kulübü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlerle ilgili bilgi veren Balaban Mahalle Muhtarı Cemal Çelebi, etkinliklerin festival havasında geçtiğini, yörenin kalkınmasına ve dernekleşme faaliyetlerine ivme kazandırdığını belirtti. Çelebi, “Kültür ve Turizm Bakanlığından destek almayı başardık. Olanaklarımız kısıtlı, Balaban yaz nüfusu 5 binlere yaklaşan mahalle kavramının çok üzerinde bir yerleşim yeri. Boyumuzu aşan işler gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 3.sü gerçekleştirilecek olan Memleket Havası Balaban’da Buluşma Günü etkinliğine tüm Malatyalılar davetlidir” diye konuştu.




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