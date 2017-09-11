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11 Eylül 2017 17:52

Darendeliler Kahramanmaraş’ta buluştu

Kahramanmaraş’ta eczacılık yapan Darendeli iş kadını Zeynep Ocakcıoğlu, düzenlediği etkilikte Darendelileri bir araya getirdi.

Darendeliler Kahramanmaraş’ta buluştu

11 Eylül 2017 17:52


Etkinlikte konuşan Ocaklıoğlu, her yıl düzenledikleri etkinlik ile Darendelileri buluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Ben 46 yıldır Kahramanmaraş’ta yaşıyorum ama gönlüm her zaman Malatya ve Darende’de. Dört dörtlük insanları olan Malatya ile her zaman gurur duymuşumdur. Bu tip toplantılarla yıllarca göremediğimiz ve özlemini duyduğumuz hemşehrilerimizi görme imkanı buluyoruz. Bu yıl da yine öyle oldu. katılanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Etkinliğe katılan iş adamı Turgut Zontul ise, etkinliğin Darendelilerin bir araya gelmesine vesile olduğunu aktararak, Ocaklıoğlu’na teşekkür etti.




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