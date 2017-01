Darendespor Kulübü yeniden açıldı

Darendespor Kulübü Başkanı Fatih Kumtepe, 15 Temmuz sonrasında kapatılan kulübün 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yeniden açılmasına ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Kumtepe, 679 sayılı kararname ile incelenen kulübün faaliyetlerinde hiçbir kanunsuz işleme rastlanmadığından dolayı yeniden açılmasına ilişkin verilen karardan mutlu olduklarını söyledi.

“Bizlerde her zaman için devletine gönülden bağlı yurttaşlarız”

Darendespor Kulübü’nün, devlete ve kanunlara karşı hiçbir olumsuz tavır içerisinde olmadığının tescillendiğini belirten Kumtepe, "İnceleme ve denetleme çalışmalarını yapan kurumlar devletin denetleme kurumlarıdır. Bizlerde her zaman için devletine gönülden bağlı yurttaşlarız. Hiçbir zaman yapılan denetimlerden gocunmadık aksine faaliyetlerimizin kamuoyuna gösterilmesine vesile olduğu için mutlu olduk. Bu süreç camiamız açısından zor geçmesine rağmen ’her işte bir hayır vardır’ dedik. Bundan sonraki süreçlerde daha fazla dikkat etmemiz gerektiğini de öğrendik." dedi.

Kumtepe, Darendespor Kulübü’nün önümüzdeki süreçte yapacağı çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, "Bilindiği üzere Malatya 1. Amatör Futbol Ligi’nde mücadele ederken soruşturma gereği faaliyetimizin durdurulması sonucu lige iştirak edemedik. Bu konuda gereken yazışmalar yapılarak hak kaybına yol açılmayacağını umut ediyorum. Yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarla ve ilçemiz ileri gelenleriyle görüşülerek göreve devam edip etmeme konusunda en kısa sürede karar vereceğiz" dedi.

Fatih Kumtepe, yapılan tahkikatlarda her zaman desteklerini esirgemeyen Malatya Valisi Mustafa Toprak, Darende Kaymakamı Ali Türk ve Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser’e yönetim kurulu adına teşekkür etti.