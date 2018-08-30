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30 Ağustos 2018 11:09

Darendespor’dan Kaymakam Zengince’ye ziyaret

Darende Spor Kulübü Yönetimi, Kaymakam Enver Hakan Zengince’yi makamında ziyaret etti.

Darendespor’dan Kaymakam Zengince’ye ziyaret

30 Ağustos 2018 11:09


Ziyarette Darende Spor Kulübü Başkanı Fatih Kumtepe, Kaymakam Zengince’ye önümüzdeki sezon hazırlıkları hakkında bilgi vererek, yeni sezon forması hediye etti. Başkan Kumtepe, Darende Spor Kulübü olarak Malatya 1. Amatör Ligde Darende’yi en güzel şekilde temsil edeceklerini belirterek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Kaymakam Zengince ise başarılı gençlerin yetişmesi adına spor kulüplerinin çok önemli rolü olduğunu dile getirerek “Darendespor’un örnek bir spor kompleksi var, bu tesisin eksiklerinin giderilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Gençlerimizin başarılı olması için, Kaymakamlık olarak üzerimize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız" şeklinde konuştu. Zengince, ayrıca Darende Spor Kulübü yönetimi ve sporcularına 1 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşecek olan 65. Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş Festivalinde başarılar dileyerek, “İnşallah Darende’mizin her alanda sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmek ve ilçemizi her alanda daha da ileriye taşımak hedefine ulaşmayı ümit ediyoruz” diye konuştu.




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