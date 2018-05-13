Defne Samyeli Malatya’da söyleşiye katıldı

Malatya Park AVM’de anneler günü coşkusu yaşandı. Sabahın erken saatlerinde başlayan etkinlikler çerçevesinde annelere çeşitli hediyeler verilerek annelerin günü kutlandı.

Anneler günü kutlaması kapsamında Türkiye’nin sevilen sanatçısı Defne Samyeli düzenlenen söyleşide annelerle bir araya geldi.

Burada konuşan sanatçı, Malatya’da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek tüm annelerin anneler gününü kutladı.

Söyleşide hayranlarından gelen soruları içtenlikle cevaplayan ünlü sanatçı, söyleşi sonunda hayranları ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Programda anneler günü dolayısıyla Defne Samyeli’ne karanfil hediye edildi.