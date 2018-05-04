Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 13:51

Demirspor ve Adafı Kartalspor takımları da mücadele edecek

U19 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.

Demirspor ve Adafı Kartalspor takımları da mücadele edecek

04 Mayıs 2018 13:51

Kademe maç programı açıklandı. 2017-2018 sezonu Kademe müsabakaları 75 ilden 138 takımın katılımı ile başlıyor. Gruplarda Malatya’dan Demirspor ile Adafı Kartalspor takımları da mücadele edecek.


Kademe müsabakaları 6’şar takımlı 21 grupta 3-6 Mayıs 2018 tarihlerinde 4’er takımlı 3 grupta ise 4-6 Mayıs tarihlerinde olmak üzere toplam 24 grup merkezinde oynanacak. İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Bursa, Düzce, Balıkesir(Ayvalık), Manisa, Muğla(Köyceğiz), Burdur, Mersin, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Van, Artvin, Giresun, Ordu, Tokat, Aksaray, Kastamonu grup merkezlerinde oynanacak 1.kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 24 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2.kademe müsabakaları oynanacak. 2.kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.


Elazığ grubunda mücadele edecekler


Kademede gruplar belli oldu. Malatya’yı temsil edecek olan Demirspor, Gaziantep grubunda Adafı Kartalspor ise Elazığ grubunda mücadele edecek. Demirspor, 3-6 Mayıs tarihlerinde Gaziantep grubunda Adana Gençlerbirliği, Mersin Yolspor, Adıyaman Çınarspor, Kahramanmaraş Türkoğlu Belediyespor ve Şanlıurfa Tarımspor takımlarına karşı mücadele edecek. Adafı Kartalspor ise 4-6 Mayıs tarihlerinde Elazığ grubunda Diyarbakır DSİ Spor, Bingöl Belediye Yaşamspor ve Muş Muratspor takımlarına karşı mücadele edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç