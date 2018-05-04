Demirspor ve Adafı Kartalspor takımları da mücadele edecek

Kademe maç programı açıklandı. 2017-2018 sezonu Kademe müsabakaları 75 ilden 138 takımın katılımı ile başlıyor. Gruplarda Malatya’dan Demirspor ile Adafı Kartalspor takımları da mücadele edecek.

Kademe müsabakaları 6’şar takımlı 21 grupta 3-6 Mayıs 2018 tarihlerinde 4’er takımlı 3 grupta ise 4-6 Mayıs tarihlerinde olmak üzere toplam 24 grup merkezinde oynanacak. İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Bursa, Düzce, Balıkesir(Ayvalık), Manisa, Muğla(Köyceğiz), Burdur, Mersin, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Van, Artvin, Giresun, Ordu, Tokat, Aksaray, Kastamonu grup merkezlerinde oynanacak 1.kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 24 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2.kademe müsabakaları oynanacak. 2.kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Elazığ grubunda mücadele edecekler

Kademede gruplar belli oldu. Malatya’yı temsil edecek olan Demirspor, Gaziantep grubunda Adafı Kartalspor ise Elazığ grubunda mücadele edecek. Demirspor, 3-6 Mayıs tarihlerinde Gaziantep grubunda Adana Gençlerbirliği, Mersin Yolspor, Adıyaman Çınarspor, Kahramanmaraş Türkoğlu Belediyespor ve Şanlıurfa Tarımspor takımlarına karşı mücadele edecek. Adafı Kartalspor ise 4-6 Mayıs tarihlerinde Elazığ grubunda Diyarbakır DSİ Spor, Bingöl Belediye Yaşamspor ve Muş Muratspor takımlarına karşı mücadele edecek.