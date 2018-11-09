Deprem simülasyon tırı Darende'de

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ait Deprem Simülasyon tırı 2 gün süreyle Darende'de halkı depremlere karşı bilinçlendirecek.

Darende Arama Kurtarma Timi Derneği tarafından Sivil Toplumla işbirliği Genel Müdürlüğüne sunularak kabul edilen “ Afet Tedbirle Önlenir” adlı proje kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından temin edilen Simülasyon Tırı Darende'de halkı bilinçlendiriyor. Birinci gün okullara yönelik olan eğitimler verilen simülasyon tırı, ikinci gün ise Darende çarşı merkezinde halka açık olacak. Darende ilke Milli Eğitim Müdürü Fevzi, deprem gerçeğine karşı her kesimin bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Günümüzde doğal afetlerin nere ve ne zaman olacağını kestirmek mümkün değil o nedenle insan olarak her zaman doğal afetlere hazırlıklı olmalıyız” ifadelerine yer verdi.

Darende Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mehmet Tucdan ise, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla işbirliği Genel Müdürlüğüne sundukları ‘ Afet Tedbirle Önlenir' adlı projelerinin kabul gördüğünü ifade ederek “Projemize 50 bin TL kaynak desteği verildi. Bu projemizde ağırlıklı olarak doğal afetler ve bu afetlerden korunma yöntemleri ile ilgili konulara ağırlık verdik. Bu gün burada işte bunlardan birini gerçekleştiriyoruz. Bu gün öğrencilere verilen eğitimlerden sonra yarın Darende çarşı merkezinde tüm vatandaşlarımıza yörelim eğitimler sürecek” şeklinde konuştu.

Derneklerinin tamamen gönüllük esasına dayalı olarak faaliyet gösterdiğini dile getiren Tucdan, “Şimdiye kadar birçok vakaya müdahil olmuş, devletimizin asli olarak bu konular için teşkilatlandırılmış kurumlarına destek olmaya devam ediyoruz. Bu vesile ile bize desteğimi esirgemeyen devlet büyüklerimize ve bu gün burada bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlilerine teşekkür ederim” diye konuştu.