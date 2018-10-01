Dernek üyeleri, ‘Proje geliştirme kahvaltısında' buluştu

Asrın İşadamları Derneği Malatya Şubesi'nde üyeleri ile ‘Proje Geliştirme Kahvaltısı' programı düzenlendi.

Dernek üyelerinin tanışması ve kaynaşması adına birbirlerine yakın sektörlerde yer alan üyeler proje geliştirme kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltı öncesi üyelere hitap eden Dernek Başkanı Aziz Özel, gerçekleştirdikleri etkinliğin amacının birbirine yakın üyelerin tanışması, kaynaşması ve beraber faaliyetlerde bulunabilmeleri düşüncesi olduğunu söyledi.

Kahvaltı sonrası başkan yardımcıları kendilerini ve başkanı oldukları komisyon çalışmalarını anlattılar. Üyeler de tek tek kendilerini tanıtarak faaliyet gösterecekleri komisyonlar hakkında fikir edindi.

Şube Başkanı Özel, kahvaltı programının verimli ve faydalı geçtiğini dile getirerek, sektörler buluşmasında bu kahvaltı etkinliklerini devam ettireceklerini söyledi.