Dia Evkur Yeni Malatyaspor’un kampına katıldı

Evkur Yeni Malatyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayıp, Bolu’daki kampa dahil olan Fransız oyuncu Issiar Dia, teknik heyet ve futbolcularla tanıştıktan sonra yapılan antrenmanda yer aldı.

Yeni takımıyla ilk çalışmasında çevresine neşe saçan Dia ile Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın yakından ilgilendiği gözlendi.

Dia son olarak Fransa Lig 1’de Nancy forması giydi. 30 yaşındaki Fransız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını ve oyuncunun kampa dahil olduğunu açıklayan Kulüp Sportif Direktörü Ali Ravcı, Dia’nın kendisini daha önce Türkiye’de kanıtlamış bir oyuncu olduğunu belirtti.

Doğru ve nokta transferler yaptıklarını kaydeden Ravcı, son olarak Fransa’da başarılı bir grafik çizen Dia’nın takıma faydalı olacağına inandıklarını da sözlerine ekledi.

Nancy forması altında geçen sezon 30 maça çıkan Issiar Dia, 8 gol 3 asistlik performansla oynadı.