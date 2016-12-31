Dilek’te jandarmadan asayiş uygulaması

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesine bağlı Dilek Mahallesinde jandarma huzur uygulaması yaptı. Komando taburunda askerlerin yer aldığı huzur operasyonu Dileklilerden de destek gördü.

Jandarma ekipleri komando taburu ile birlikte Dilek Mahallesinde geniş katılımlı asayiş ve huzur uygulaması yaptı. Jandarma trafik ekipleri oluşturdukları yol kontrol noktasında şüpheli araçlar üzerinde inceleme yaparken yüksek noktalara da ağır makineli silahlarla askerler nöbet tuttu.

Dilekliler yapılan huzur uygulamasından dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.