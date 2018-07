Diş hekimlerinden çocuk istismar ve cinayetlere tepki

Canbek, toplumun bu şekilde bir canavarlaşmaya karşı mutlaka ciddi ve kalıcı bir tepki vermesinin gerektiğini söyledi.

Oda binasında yönetimi ile birlikte bir açıklama yapan Canbek, ülkenin her şeyin istismarını gördüğünü ama küçük bir gülüşün, sevgi dolu gözlerin, küçük bir yüreğin, istismarı kadar acı, canice ve alçakça bir istismarı bu kadar yoğun görmediğini belirterek, "Hangi alçak zihniyet bir meleğin kanadını kırabilir. Maalesef art arda gelen canavarlaşmaya karşı bir sivil toplum örgütü, bir sağlık örgütü olarak her şeyden önemlisi insan olarak sessiz kalmamız söz konusu olamazdı” dedi. Toplumun bu şekilde bir canavarlaşmaya karşı mutlaka ciddi ve kalıcı bir tepki vermesinin gerektiğini ifade eden Canbek, "Yarınlara bu tür sapkın zihniyetlerin korkusunu taşımamak için doğru bir eğitim sistemi, gerçek bir psikolojik rehberlik desteği ve buna rağmen oluşabilecek insanlık dışı bu sapkınlıklara karşı hukuki olarak en ağır cezaları uygulayabilecek hızlı ve adil bir sistemin, bunun için de eğitimsel, hukuki ve psikolojik olarak ele alacak bilimsel kurulların oluşturulmasını talep ediyoruz. Unutulmamalıdır ki çocuklar geleceğimizdir, umudumuzdur. Umutlar sönmesin, her çocuk kendi mevsiminde büyüsün, gözyaşları çocuklar için değil bulutlar içindir" şeklinde konuştu.

