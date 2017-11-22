Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri önlüklerini giydi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törende açılış konuşmasını Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı Murat Canbek yaptı. Öğrencilerin beyaz önlüklerini bir ömür boyu taşımlarını temenni eden Canbek, "Diş hekimliğinden mezun olan arkadaşlarımız sadece mezun olmuyorlar aynı zamanda psikiyatrist, estetisyen, mimar ve doktor olarak mezun oluyorlar. Çünkü diş hekimliği sadece dişçilikle alakalı bir uzmanlık alanı veya tıp dalı değildir. Çünkü hasta bir bütündür ve diş hekimine gelen her hastada biraz psikolojik, biraz estetik ve birazcık da sağlık açısından kaygılar vardır ve bir diş hekiminin bunları giderebilecek potansiyele sahip olması gerekir” şeklinde konuştu.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Çağatay Önal da ise "Ne mutlu siz sayın velilere ki bu kadar güzel çocuklar yetiştirdiniz ve bu güzel çocukları topluma armağan ettiniz" diyerek teşekkürlerini dile getirdi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’da düzenlenen törenle 51 öğrenciye önlüklerini giydirdiklerini söyledi.

Genç diş hekimlerini tebrik eden Rektör Kızılay, "Hepinize başarılı bir eğitim yılı geçirmenizi diliyorum. Fakat bir de ikaz etmek istiyorum. Diş hekimliği fakültesi kolay bir fakülte değil, öğrenciliğini yapıp mezun olmak zordur. Onun için geçmek kolay değildir, derslerinize iyi çalışın. Çalışmalarınıza başlamışsınızdır. Size başarılar diliyorum. Zaten çalışkan olmazsanız bu fakülteyi kazanamazdınız. Kazanarak çalışkan olduğunuzu gösterdiniz" ifadelerini kullandı.

"Hastalarınızı el üstünde tutmalısınız"

Diş Hekimliği Fakültesi hocalarının da tebrik eden Rektör Kızılay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Öğrenciler bir hastaya müdahale edecekseniz, dokunacaksanız önce o hastanın güvenini kazanmalısınız. Hastanın size güvenmesi lazım. Güven de görünüşle başlar. Onun için görünüşten itibaren iletişimiz ve davranışınızla hastalarınıza güven vermelisiniz. Hastalarınızı el üstünde tutmalısınız. O hastalar size muayene ve tedavi olmak için geliyor. Onun için onlara teşekkür borçluyuz. Hastaya dokunmadan iyi bir diş hekimi yetiştirmek mümkün değil. Onun için size gelip tedavi olan hastalara da çok teşekkür ediyorum. Onlarda cesaretle kendilerini sizlere teslim ediyorlar. Onların kıymetini çok iyi bilin."

Konuşmaların ardından Rektör Kızılay ve protokol üyeleri tarafından öğrencilere önlükleri giydirildi.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törene, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ziya Kesriklioğlu, Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı Murat Canbek, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Çağatay Önal, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çiğremiş, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.