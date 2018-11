Diyanet- Sen'de Mehmet Engin güven tazeledi

Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Kurula tek aday olarak katılan mevcut Başkan Mehmet Engin güven tazeledi.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında yapılan kurulda konuşan Diyanet- Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin yaptığı konuşmada, “9 Kasım 2014'te bir seçim yapılmıştı seçim sonucunda teveccüh bize gösterilmişti biz de o zaman teşkilatımızı daha ileriye ne kadar götürebiliriz, üyelerimize ne kadar faydalı olabiliriz ve ülkemiz için ne kadar yararlı olabiliriz düşüncesiyle yola çıktık. İnşallah sizleri mahcup etmedik etmemeye gayret edeceğiz. 2014- 18 yılları arasında üye sayımızı 700' lerden bin 350'ye çıkarmış bulunmaktayız burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Burada bir başarı varsa hepimizin başarısı, olumsuzluk varsa da hepimizin olumsuzluğu. Ama elhamdülillah bugün ülke genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları arasında personel sayısı olarak 33. sıradayız, üye sayısı bakımından 16. sıradayız. Bu da hepimizin başarısı bu bizi sevindiriyor. Tembelliğe yer vermeden sonuna kadar 1524 çalışanın 1524'ünü de üye edebilmek için elimizden geleni hep birlikte yapacağız. Ayrıca bayan üyelerimizin yönetimde söz sahibi olması hakikaten önemli. Şuan Malatya'da bin 524 çalışanın yaklaşık 350- 400'ü bayan. Hedefimiz daha iyiye götürebilmek, üyelerimizin hak ve menfaatlerini daha ne kadar yerine getirebiliriz buna çalışacağız. Bunun yanında ülkemize yapılan saldırılar karşısında devletimizin yanındayız, dün yanındaydık, bugün yanındayız, yarın da yanında olacağız çünkü başka bir Türkiye yok. Genel kurulumuzun bize, çalışma hayatına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Kurula katılan Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Kerem Yıldırım ise, “Teşkilat kurmanın, teşkilat olmanın asıl nedeni kendimize değil başkalarına faydalı olmak. Onun içinde Diyanet -Sen gerçekten Memur-Sen'in içerisinde bir besmeledir. Hem bulunduğu konum itibariyle hem yetki alan ilk sendikalardan olması hasebiyle hem de eğitimle. Diyanet- Sen'in insanların kalbine hitap eden bir yapısı var, onun için sizin ve bizim görevimiz çok hassas ve çok önemli. Toplumumuzda şöyle bir yanlış algılama var; herkesin bir kaynağı vardır bu çok güzel bir şey, herkesin tabi olduğu bir grup vardır bu da güzel bir şey ancak sıkıntı şurada biz Müslümanız her grup her cemaat İslam haritası içerisinde birer noktadır her nokta kendi yerinde durmalıdır, başka noktanın yerine göz dikilmemelidir. Daha da önemlisi hiçbir grup hiçbir cemaat kendisini İslam'ın yegane temsilcisi olarak görmemelidir, göremez böyle bir hakkı da yoktur. Toplumumuzda maalesef buna benzer bir hastalık var böyle olduğu zaman 15 Temmuz'lar yaşamak zorunda kalıyoruz. Herkes kendi noktasının yerini bilmelidir bu noktada diyanet camiasına çok büyük görevler düşüyor. Diyanet -Sen'imiz önce ülkesine, iline, çalışanlarına yararlı olmalıdır, şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ayrım yapmadan bütün renkleri içinde barındırarak çalışmasını yapmaya devam etmelidir edecektir de” diye konuştu.