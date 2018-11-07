Diyanet-Sen'den Aksaray Müftüsüne destek açıklaması

Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin, fotoğraf çekme olayıyla gündem olan Aksaray Müftüsü Cemalettin Bal'ın yanlış anlaşıldığını ifade ederek, “Programda basit bir fotoğraf çekme konusu, mecrasından saptırılarak din adamlarına saldırıya dönüşmüş durumdadır” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin “Diyanet-Sen olarak olayın bu noktaya getirilmesinden dolayı üzgün olmakla birlikte, öküz altında buzağı arayan zihniyeti de kınıyoruz. Olay, Aksaray Valisi için düzenlenen veda programında gerçekleşmiştir. Aksaray İl Müftüsü Sayın Cemalettin Bal, oturacak yer konusunda yaşanan sıkıntıdan dolayı, siyasi parti temsilcileriyle aynı masaya oturmak zorunda kalmıştır. Burada, bir basın mensubunun fotoğraf çekme isteğine, Sayın Müftümüz Cemalettin Bal, ‘Siyasilerle fotoğraf çekmeyin, yanlış anlaşılır' cevabını vermiştir. Ancak müftümüzün bu cevabı, bir siyasi partiyle fotoğraf çektirmek istememesi olarak basında yer almış ve konu istenmeyen bir noktaya gelmiştir. Olayın bu noktaya gelmesinde, dini ve din adamlarını siyasetlerine alet etmek isteyenlerin başrolü üstlendiğini üzülerek görmekteyiz. Din ve din adamları toplumun çimentosu, birlik ve beraberliğimizin teminatıdır. Bizler, her şartta dinimizin emrettiği kuralların ve doğruların hizmetindeyiz. Hangi siyasi parti gelirse gelsin, bizler doğru bildiğimiz çizgiden ayrılmayız. Hal böyle iken, hiçbir siyasi parti ismi zikredilmemişken böyle bir söylem üretilmesi, toplumun birlik ve beraberliğini hedef almaktadır. Basit bir mesele, yanlış aktarılış sebebiyle din adamlarına düşmanlığa dönüşmüş ve din adamlarımızı hedef haline getirmiştir. Buradan çağrımız, olayın bu noktaya gelmesine sebep olanların sözlerini düzeltmesi ve din adamlarımızdan özür dilemeleridir.Siyaset kurumu kendi işine baksın, kendi kısır tartışmalarına dinimizi ve din adamlarımızı alet etmesin. Bizler doğrunun yanında, yanlışın karşısında, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir dinin tebliğle görevli mensuplarıyız. Bu tür tartışmaların içine çekilmek istemiyoruz. Bizler, yaptığımız işle gönüllere girme, doğruyu anlatma mücadelesindeyiz. Destek olmuyorsanız, köstek de olmayın. Hele ki kendi kısır siyasi tartışmaların içine bizi çekmeye çalışmayın” diye konuştu.