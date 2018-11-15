Diyanet-Sen'den tepki

Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin, son günlerde Diyanet İşleri Başkanlığına karşı yapılan eleştirilere tepki göstererek, “Diyanet İşleri Başkanlığı'nı itibarsızlaştırmayı bir yöntem olarak kullanmak hiçbir akıl ve vicdan tarafından kabul edilemez.” dedi.

Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Engin, yazılı bir açıklama yaparak Diyanet-İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş'a yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye'de ve ümmet coğrafyasına hizmet eden güzide bir devlet kurumu olduğunu dile getiren Engin, “Bu güzide kurumumuza ve onun başkanına karşı saldırı dilini kullananları, iyi niyetten yoksun, ön yargılı insanlar olarak niteliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı itibarsızlaştırmayı bir yöntem olarak kullanmak hiçbir akıl ve vicdan tarafından kabul edilemez” ifadelerine yer verdi.

Bir hasta ziyaretine ideolojik olarak bakılması ve hüküm verilmesinin bir ön yargı olduğunu kaydeden Engin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Diyanet İşleri Başkanını insani bir davranış olan, geçmiş olsun ziyareti üzerinden yıpratmaya kalkmak, son günlerde hem Diyanet İşleri Başkanlığı, hem de Cumhuriyet'in kurucu unsuru Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden dindarlarla laikleri karşı karşıya getirme projesi olarak okunmalıdır. 28 Şubat ve 27 Nisan döneminin aktif aktörlerinin de tekrar sahne aldığı, bu proje tamamen dış kaynaklı bir projedir. Aslında maksat Atatürk ve Dindarlık üzerinden toplumu germek ve bölmektir. Topluma zehirli bir hava pompalanıyor, daha önce defalarca işlediği görülmüş laik-dindar fay hattını harekete geçirmek için provokasyon peşinde olanlara bu millet fırsat vermeyecektir. Bu zihniyet içlerinde besledikleri kin ve öfkenin dışa vurumu için adeta bir fırsat bulmuştur. Bir hasta ziyaretine farklı anlamlar yükleyerek algı oluşturmaya kalkışmak kabul edilebilir bir durum değildir. Malum çevreler tarafından linç edilmek istenen Diyanet İşleri Başkanlığımızın koruyucu zırhı hükmünde olan hiçbir din görevlisi, bu oyuna gelmeyecek Diyanetinin ve onun başkanının yanında olacaktır.”

Diyanet İşleri Başkanı üzerinden Diyanetin hedef alındığının farkında olduklarını ifade eden Engin, “Bizler bu davanın sahipleriyiz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın dünyada ve Türkiye'de sergilediği misyon ve sorumluluğun bazı odakları rahatsız ettiğini iyi biliyoruz. Müslüman dünyasının adeta ümidi durumuna gelmiş olan başkanlığımızın çalışmalarını sekteye uğratmak, itibarsızlaştırmaya kalkmak dünden bu güne alışıla gelmiş bir saldırı sistemi haline getirilmiştir. Diyanet-Sen olarak hiç bir surette fitne ateşini hiç kimsenin yakmasına izin vermeyeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan herkesin kararlılıkla şunu söylemesi gerekir" diye konuştu.