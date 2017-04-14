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14 Nisan 2017 14:58

Doç. Dr. Cemal Fırat:

Plastik Cerrahi Uzmanı Doç.

Doç. Dr. Cemal Fırat:

14 Nisan 2017 14:58

Dr. Cemal Fırat, burun estetiği yaptırmak isteyenlere tavsiyelerde bulunarak, “Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey bu işi iyi yapan, ehli olan insanlara yaptırılması gerekliliğidir. Her önüne gelene ameliyat olunmamalıdır” dedi.


Turgut Özal Tıp Merkezi Dr. Cemal Fırat, estetik operasyonlar içinde birinci sırada gelen ve son yıllarda yapılma oranı bir hayli artan burun estetiği hakkında bilinmesi gerekenleri anlatarak, “Estetik ameliyatlar giderek yaygınlaşıyor. Türkiye’de de çok yapılmaktadır. Özellikle Avrupa’dan ve Orta Doğu’dan Türkiye’ye çok hasta akımı söz konusu. Burun estetiği, ciddi bir turizm sektörü haline gelmiş durumda. İnsanlar dış görünüşe çok önem vermektedirler. Bu nedenle estetik günümüzde önemli bir konumdadır. Dolayısıyla birçok alan ya da kişi burun estetiği konusuna yönelmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey bu işi iyi yapan, ehli olan insanlara yaptırılması gerekliliğidir. Bazı insanların vitrinleri çok iyi olup işleri çok kötü olabilmektedir. Bu durum da ikinci, üçüncü kez bıçak altına yatmaya sebep olabilir. İyi araştırılıp ameliyat olmuş kişilerle görüşülmeli. Her önüne gelene ameliyat olunmamalıdır. Bu işlem basit bir işlem değildir. Bu nedenle en güzel yol ameliyatı işin uzmanı ile tek seferde bitirmektir” ifadelerini kullandı.


18 yaş altı gruplara estetik önermediklerini aktaran Fırat, “Çünkü kişinin yüz gelişimi tam olarak oturmamıştır. Bunun dışında daha önemli başka bir sağlık sorunu yoksa burun estetiğini çok rahat bir şekilde herkese uygulayabiliriz. Burnunda doğuştan anormallikler bulunan, tümörlü hastalıklar da bulunmakta. Yarık dudak, damak dediğimiz deformaniteler var olabilmekte. Bunlarla birlikte olduğu zaman tabi ki erken safhada burun estetiği yapılmaya başlanıyor. Bunlar belirli aşamalarda yapılıyor. Hepsinin belli yaş gruplarına uygun estetik işlemleri bulunmakta. Tabi hedefimiz öncelikle burun fonksiyonu olmalı, arkasından da estetik görüntü olmalıdır” diye konuştu.


Fırat, son olarak burun estetiği yapan hastalara da önerilerde bulunarak, “En önemli aşama hastanın solüsyon gibi verilen ilaçları kullanmasıdır. Hapşırırken ağzınız mutlaka açık olmalı. Günlük çok fazla aktivite yapılmamalı. Yatarken sırt üstü yatmasını tavsiye ediyoruz. Hastanın ağzını çok açmasını gerektiren şeyleri yememesini öneriyoruz. Yumuşak gıda alınmalı. Bundan sonra ki süreçte bir süre sümkürmesini önermiyoruz. Çok fazla masaj önermiyoruz, elini alıştırmamalı. Bir süre sonra alışkanlık olabiliyor. Altı hafta boyunca gözlük önermiyoruz. Güneşten korunmasını tavsiye ediyoruz. Ortalama kasların yüz mimiklerinin oturması altı hafta gerektirir. Öncesinde fonksiyonu olmayan çalışmayan bir burundur. Kişiye ait değilmiş gibi bir gelir. Bu neden bu süre içinde dikkat edilmesi gerekir” şeklinde konuştu.




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