Doğa Cadde AVM'de Aşure etkinliği

İnönü Caddesi üzerinde bulunan Doğa Cadde Alışveriş Merkezi önünde gerçekleştirilen Aşure etkinliğine vatandaşların yanı sıra AVM'de yer alan firma temsilcileri ile AVM yönetimi de katıldı. Yaklaşık iki bin kişiye ikram edilen Aşure etkinliği ile ilgili konuşan AVM yetkilisi Mehmet Dağlı, “Muharrem ayı nedeniyle geleneksel hale getirdiğimiz etkinliğimizde 2 bin kişiye aşure ikram ediyoruz. Etkinliği düzenlemekteki amacımız birlik ve beraberliğe katkı sunmak. Bu vesile ile Muharrem Ayının da hayırlara vesile olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlarda, AVM yetkililerine teşekkür etti.