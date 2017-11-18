Doğa Cadde AVM’den öğrencilere kitap desteği

Doğa Şirketler Grubu bünyesinde bulunan çalışanlar ile İstanbul Akkom Ofis Park genelinde yer alan kiracı firma çalışanlarının desteği ile “Çocuklar Geleceğindir Hedef 3000 Kitap” projesi kapsamında, Yazıhan İlkokulu ve Ortaokulu’na kitap ve kırtasiye desteği sağlandı.

Doğa Cadde AVM Yöneticisi Cemile Gezer, Yazıhan İlkokulu ve Ortaokulunun 1978 yılında açıldığını anımsatarak “Okulumuz TEOG sınavlarının başlaması ile birlikte Milli Eğitim Kurumları arasında 2 yıl üst üste Malatya’da TEOG birincisi olmuştur. 2015-2016 yılında bir Türkiye birinciliği, 2016-2017 yılında TEOG’da 3 Türkiye 1’ncisi çıkarmıştır” dedi.

2011-2012 Eğitim - Öğretim yılından itibaren Fen Lisesine öğrenci kazandırmaya başlayan okulun toplamda 21 öğrenciyi Fen Liselerine gönderdiğini belirten Gezer, “Ayrıca 65 öğrenciyi Anadolu Liselerine, 15 öğrenciyi de Sağlık Meslek Liselerine göndererek mezun ettiği öğrencileri Malatya’nın üst düzey liselerine yerleştirmeyi başarmıştır. Bursluluk sınavında da iddialı olan okulumuz ilk kez 2010 yılında bursluluk çalışmalarına başlayıp 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılına kadar toplamda 144 öğrenciden 106 tanesine bursluluk kazandırarak 2015-2016 yılında bir öğrencimiz 500 tam puan alarak burslulukta Türkiye birincisi olmuştur” ifadelerine yer verdi.

Yazıhan İlk ve ortaokulunun il merkezinden ilçeye öğrenci alan Türkiye’deki ender okullardan biri olduğunu ifade eden Gezer, “Okulumuzun bu başarısının devam etmesi için okulu tespit etmemize destek veren Anadolu İmam Hatip Lisesi Resim Öğretmeniz Yelda Mandal Hanıma ve Mustafa Doğan Beye tüm organizasyonu yapan Akkom Ofis Park’ın genç Yöneticisi İsmail Poyraz Ekmekçi ve ekibine bağış tapan tüm arkadaşlarımıza sağladıkları katkıdan dolayı çok teşekkür ederiz” diye konuştu.