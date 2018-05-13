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13 Mayıs 2018 17:05

Doğa Cadde’den annelere güllü kutlama

Malatya Doğa Cadde Alışveriş Merkezinde Anneler Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Doğa Cadde’den annelere güllü kutlama

13 Mayıs 2018 17:05


Doğa Cadde Alışveriş Merkezi bu yıl da anneleri unutmadı. AVM önünde gerçekleştirilen etkinlikte annelere gül hediye edildi.


Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, anneler bir hayli mutlu olurken, bir açıklamada yapan AVM yöneticisi Cemile Gezer, “Doğumdan ölüme kadar hayatımızın her anında varlığımızı borçlu olduğumuz, sevgi, hoşgörü, şefkat ve özveri kaynağımız kıymetli annelerimizin anneler gününü sevgi ve saygıyla kutluyoruz” şeklinde konuştu.


Tüm annelerin ellerinden öptüğünü belirten Gezer, "Gökyüzünden bir yıldız kayar, dilek tutarız. Anneler gözlerini kapar bütün dilekler bizim içindir. Bitmek bilmeyen sabrı, affediciliği, fedakarlığı, sevgi ve saygının göstergesi annelerimizi karşılıksız emeğin şefkatin tükenmez kaynağı annelerimiz hırçınlığımızın tesellisi, şefkatine sığındığımız, hayatımızı gönüllü paylaşan kıymetli annelerimiz hepinizin önünde sonsuz saygı ve hürmet ile eğiliyorum” diye konuştu.




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