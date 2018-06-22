‘Doğada Bilim Yapıyorum’ Projesi Arapgir’de

DAP ve İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında Muş ve Bitlis’ten ilçeye gelen öğrenciler tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri kullanarak, inceleme, kayıt altına alma, interaktif oyunlar ve sorgulama becerilerini geliştirecek. Bunların yanı sıra bilimsel çalışmalar eşliğinde yapılacak argüman odaklı anlatımlar ile doğayı bilimsel bir gözle gözlemleyecek olan öğrenciler bilimsel farkındalık ve merak düzeylerini de arttırarak bilimsel süreç becerilerine ve bilime karşı tutumlarını da geliştirecek. Öğrencilerin bu şekilde eğitim hayatlarında araştıran, sorgulayan, çözüm üretebilen, özgüvenli birey olmaları hedefleniyor.

5 gün boyunca Arapgir ilçesinde gerçekleştirilecek olan projede, katılımcıların ulaşım, yemek, konaklama ve promosyon giderlerinin TÜBİTAK tarafından karşılandığı belirtildi.