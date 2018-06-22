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22 Haziran 2018 18:56

‘Doğada Bilim Yapıyorum’ Projesi Arapgir’de

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında, 40 öğrenci 5 gün boyunca Arapgir’de incelemelerde bulunacak.

‘Doğada Bilim Yapıyorum’ Projesi Arapgir’de

22 Haziran 2018 18:56


DAP ve İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında Muş ve Bitlis’ten ilçeye gelen öğrenciler tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri kullanarak, inceleme, kayıt altına alma, interaktif oyunlar ve sorgulama becerilerini geliştirecek. Bunların yanı sıra bilimsel çalışmalar eşliğinde yapılacak argüman odaklı anlatımlar ile doğayı bilimsel bir gözle gözlemleyecek olan öğrenciler bilimsel farkındalık ve merak düzeylerini de arttırarak bilimsel süreç becerilerine ve bilime karşı tutumlarını da geliştirecek. Öğrencilerin bu şekilde eğitim hayatlarında araştıran, sorgulayan, çözüm üretebilen, özgüvenli birey olmaları hedefleniyor.


5 gün boyunca Arapgir ilçesinde gerçekleştirilecek olan projede, katılımcıların ulaşım, yemek, konaklama ve promosyon giderlerinin TÜBİTAK tarafından karşılandığı belirtildi.




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