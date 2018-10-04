Doğal Yaşam Parkı ve Hayvan Barınağı açıldı

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde böyle güzel bir mekanın açılıyor olmasının çok anlamlı olduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Osman Demirel, “Kainatta diğer canlılarla birlikte yaşamaktayız. Kainatta her canlının belli rolleri vardır. İnsanlar Allah'ın yaratmış olduğu diğer canlılara karşı her zaman duyarlı olmalı ve onları korumalılardır. Dinimiz de hayvanların korunması ve hakları ile ilgili çok güzel örneklerle bizlere mesajlar vermektedir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz tesis gerçekten çok anlamlı ve güzel bir tesis. Çocuklarımızın da bu güzel günde buraya getirilerek hayvan sevgisinin aşılanması ayrı bir anlam ifade etmektedir. Malatya Büyükşehir Belediyesi hayvan haklarına değer vererek, böyle bir barınağı Malatya'ya ve ülkemize kazandırdığı için başta Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Hayvan sevgisi ve merhamet duygusunun çocukların ruh gelişiminde çok önemli olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Bugün açılışını yaptığımız bu mekan ve kısa süre sonra açılışını yapacağımız Hayvanat Bahçemizi çocuklarımızın ziyaret etmeleri, hayvan sevgisinin küçük yaşlarda aşılanması noktasında büyük önem arz etmektedir. Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde böyle bir açılışın yapılması ayrı anlam kazanmakta. 128 Dönüm alan üzerinde inşa edilen Doğal Yaşam Parkı ve Hayvan Barınağının yapımında emeği olan Milletvekilimiz Ahmet Çakır'a ve diğer emeği geçenlere buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. ‘Memleket Emektir' diyoruz. Biz bu memlekete emek vermekten şeref ve gurur duyuyoruz. Malatya'ya hizmet üretirken de 7/24 esasına göre mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Sevdamız olan Malatya'ya hizmet etmeye, insanımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Acil Eylem Planı çerçevesinde 112 eylem planımızdan 16.'sını hizmete açıyoruz. İnşallah bundan sonrada açılışlarımız ve temel atma törenlerimiz devam edecektir. Türkiye'ye örnek olacak olan Doğal Yaşam Parkı ve Hayvan Barınağımızın Malatya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Böyle güzel bir hizmetin Malatya'ya kazındırılmasında emeği bulunanlara teşekkür eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın 112 Acil Eylem Planı çerçevesinde 16. açılışı bugün gerçekleştiriyoruz. Bu projenin temeli Milletvekilimiz Ahmet Çakır'ın Belediye Başkanlığı döneminde atılmıştı. Tamamlanarak açılışı ise Hacı Uğur Polat Başkanımıza nasip oldu. Açılışımıza çocuklarımız da katıldı, çocuklarımızın hayvan sevgisi kazanmasında bu sosyal tesisin önemi çok büyük olacağına inanıyorum” dedi.

Hayvana merhamet etmeyenin hiçbir canlıya merhameti olmayacağını belirten Malatya Valisi Ali Kaban ise, “Hayvanlar ağzı olan dili olmayan canlılardır. Biz onları yok edilecek, kötü davranılacak yaratıklar olarak görürsek bunun neticelerini ülke olarak pahalı öderiz. Kim hayvanlara kötü davranırsa bunun bedelini bir şekilde ödüyor. Hayvanlar bakıma muhtaç canlılardır. Bugün özel olarak 4 Ekim tarihinde açılışını yapacağımız bu tesis Türkiye'deki örnek tesislerden bir tanesi. Bakanlığımızın bu konuda ciddi destekleri var. Büyükşehir Belediyemizin de bu konuda ciddi yaklaşımları oldu. Ortak bir çalışmanın sonucunda güzel bir eser ortaya çıktı. Bu güzel tesisin yapımında emeği bulunanlara teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından Doğal Yaşam Parkı ve Hayvan Barınağının açılışı hayvanların en büyük dostu olan çocuklar tarafından kurdele kesilerek yapıldı.

Açılışın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Osman Demirel Hayvan Barınağını gezdi.

Açılış törenine Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Osman Demirel, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, Şirket Genel Müdürleri, Kamu Kurum ve Kuruluşu Yetkilileri, STK Temsilcileri, Daire Başkanları ile birçok ilkokuldan yüzlerce öğrenci katıldı.