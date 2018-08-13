Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle beş takımın katılımıyla düzenlenen Doğan Hakyemez Basketbol Turnuvası tamamlandı.

Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde Tecde Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvanın son gün maçları büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Türk Basketbolun efsanevi ismi Doğan Hakyemez’i unutturmamak ve genç nesle hatırlatmak adına düzenlenen müsabakalara katılan takımlar hazırlık maçı formatında dostluk maçları oynadı.

Turnuvanın kapanış maçlarını izleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, turnuvaya katılan kulüplerin antrenörlerine teşekkür belgesi, oyunculara ise madalyalarını takdim etti.

Doğan Hakyemez Basketbol Turnuvasına katılan kulüplere teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Türk Basketbolunun gelişmesi ve ilerlemesi için hayatını basketbola adayan rahmetli Doğan Hakyemez anısına düzenlenen Basketbol Turnuvasına katılan tüm takımlara teşekkür ediyorum. Heyecanlı ve çekişmelere maçların oynandığı turnuvamız dostluk havasında geçti. Doğan Hakyemez gibi bir üstadın anısına anlamlı bir organizasyon düzenledik. Katılan tüm takımlarımızın antrenörleri ve sporcularını tebrik ederim” şeklinde konuştu.

Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’a yakışan bir organizasyon düzenlediklerini sözlerine ekleyen Çınar, “ Diyarbakır’dan, Elazığ’dan ve Tunceli’den gelerek turnuvamıza iştirak eden takımlarımızı Malatya’da ağırlamaktan onur duyduk. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Türk Basketbolunun duayen ismi Doğan Hakyemez anısına düzenlediğimiz turnuvanın hayata geçmesinde büyük emek sarf eden başta Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Yönetimi olmak üzere, katkı sağlayan Türkiye Basketbol Federasyonu ile Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Dört gün boyunca çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada ter döken tüm sporcularımızın gözlerinden öpüyorum ve hepsini tebrik ediyorum. Gençlerimizin sportif ve kültürel etkinliklerde daha fazla yer almalarını sağlamak adına bu tür organizasyonlara büyük önem veriyoruz. Sportif faaliyetler gençlerimizin zihinsel ve fiziken gelişim süreçlerine büyük katkı sağlamaktadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza çok büyük destekler sağlamaktayız. Yeşilyurt’u bütün alanlarda örnek ilçe hüviyetine ulaştırırken sportif faaliyetlerde de çok iyi bir konuma getirdik. Bünyesinde bin 300’e yakın sporcuyu barındıran Yeşilyurt Belediyespor Kulübümüz aracılığıyla sportif hizmetlerimizi hemşerilerimize ulaştırmaktayız. Kulübümüzün çatısı altında turnuvalara katılan takımlarımız ve sporcularımız elde ettikleri büyük başarılarla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Doğan Hakyemez anısına düzenlenen Basketbol Turnuvamızda spora olan bakış açımızı ortaya koymaya yetmektedir. Ülke basketbolunun standartlarının daha iyi bir düzeye ulaşması adına hayatı boyunca sahalarda ve yönetim kademelerinde etkin bir mücadele sergileyen rahmetli Doğan Hakyemez’in adını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlediğimiz turnuvamız, milli ve yerli değerlerimize sahip çıkılması adına önemli bir organizasyon olmuştur. Bu vesileyle bir kez daha Doğan Hakyemez’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve spor camiasına başsağlığı dileklerimizi paylaşıyoruz. Sporcularımızın da kendilerine Doğan Hakyemez gibi bir üstadı rol model olarak almalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Doğan Hakyemez Basketbol Turnuvasına katılan kulüplerin idareci ve antrenörleri de, Doğan Hakyemez gibi bir üstadın adını yaşatmak adına anlamlı bir organizasyon düzenleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.