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26 Aralık 2017 14:33

Doğanşehir Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sahasında yenildi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Lig’de son haftalarda üst üste galibiyet alan Doğanşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Samsun BESK takımına 55-52 yenildi.

Doğanşehir Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sahasında yenildi

26 Aralık 2017 14:33


Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun organize ettiği Tekerlekli Basketbol Bölgesel Ligi B Grubu’nda üst üste 2 hafta galip ayrılan Doğanşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, sahasında karşılaştığı Samsun BESK takımına 55-52 mağlup oldu.


İnönü Üniversitesi Bilimleri Fakültesi Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Emre Özgen ve Ufuk Umutlu hakem ikilisi yönetti. Maçın ilk devresine 36-10 önde giren konuk ekip, müsabaka sonunda sahadan 55-52 galip ayrıldı. Müsabakayı değerlendiren Doğanşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı antrenörü Edip Karakuş, oyuna ilk yarıda iyi başlamadıklarını belirterek, “Maça moralli şekilde hazırlanmıştık. Oynadığımız son iki hafta güzel sonuçlar aldık. Bu maçta da aslında galip ayrılacağımıza inanmıştık. İlk yarıda yapmak istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Buda skora yansıdı. Ama özellikle ikinci yarıda oyuna orta olduk. Takım arkadaşlarım kazanmayı çok istediler. Rakibin saha içerisinde rahat hareket etmesinin önüne geçtik. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda galip gelerek kayıp ettiğimiz puanları telafi edeceğiz” şeklinde konuştu.




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