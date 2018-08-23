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23 Ağustos 2018 13:54

Doğanşehir’de bayramlaşma

Doğanşehir ilçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde ilçe protokolü halkla bayramlaştı.

Doğanşehir’de bayramlaşma

23 Ağustos 2018 13:54


Doğanşehir Belediyesinde düzenlenen Bayramlaşmaya Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, AK Parti Doğanşehir ilçe başkanı Murat Kavuncuoğlu, daire müdürleri, merhaba sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Vahap Küçük, "Cenabı Allah Devletimizi güçlü eylesin. Devletimizi kimseye muhtaç eylemesin. Ailemize birlik dirlik huzur versin, Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.


Daha sonra yapılan dualardan sonra gelen davetlilere çeşitli ikramlar yapıldı. Bayramlaşma töreni birlik beraberlik ve kardeşlik temennileriyle sona erdi.




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