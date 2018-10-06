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Doğanşehir'de CHP'den ilk müracaat yapıldı

2019 yılının Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimler öncesinde siyasi partililerde yavaş yavaş hareketlilik başlarken, Doğanşehir ilçesinde ise belediye için ilk CHP’ye ilk resmi müracaat yapıldı.

2019 yılının Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimler öncesinde siyasi partililerde yavaş yavaş hareketlilik başlarken, Doğanşehir ilçesinde ise belediye için ilk CHP'ye ilk resmi müracaat yapıldı.


Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yerel seçimlerde Belediye Başkanlığına aday adaylığı başvurusu için CHP İlçe Başkanlığına giden Yüksek Mühendis Hüseyin Dulkadiroğlu, evraklarını ilçe başkanı Kenan Erdem'e teslim ederek resmen müracaat etti.


Burada kısa bir açıklamada bulunan Hüseyin Dulkadiroğlu, Doğanşehir'de yapılan hizmetleri yetersiz bulduklarını belirterek “Doğanşehir için bilgi ve birikimimi, tecrübelerimi kullanmak istiyorum. Başkan seçildiğim takdirde, cadde ve sokakları düzenleyeceğim. Yıllarca ihmal edilmiş çarpık yapılaşma konusunda düzenlemeler yapacağım. Kısacası yapılması gereken her şeyin en iyisini yapacağım” şeklinde konuştu.


Doğanşehir CHP İlçe Başkanı Kenan Erdem ise, Doğanşehir Belediyesi için ilk aday adayı başvurusunu aldıklarını belirterek Hüseyin Dulkadiroğlu'na çıktığı bu yolda başarılar diledi.

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