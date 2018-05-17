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17 Mayıs 2018 17:57

Doğanşehir’de Gençlik Haftası yürüyüşü

Doğanşehir’de Gençlik Haftası nedeniyle “Koşabiliyorsan Koş” projesi kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Doğanşehir’de Gençlik Haftası yürüyüşü

17 Mayıs 2018 17:57


Doğanşehir belediye binası önünde başlayan yürüyüşe Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, Belediye Başkanı Vahap Küçük, Başkan Yardımcısı Mustafa Gülhaş, Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şen, AK Parti İlçe başkanı Murat Kavuncuoğlu, MHP İlçe Başkanı Selim Güven daire amirleri vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.


Katılımcılar Atatürk Anıtına çelenk sunduktan sonra Doğanşehir Belediyesi önüne geldi. Buradaki katılımlarla çoğalan gurup yürüyüş halinde sloganlar atarak Yolkoru Mahallesi Yıldız mevkiine gitti.


Burada İstiklal Marşının okunmasının ardından Türk Bayrağı göndere çekildi.




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