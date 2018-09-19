Doğanşehir'de kız yurdunun temeli atıldı

Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün destekleri ile yapılacak olan 200 yataklı kız öğrenci yurdunun temeli düzenlenen tören ile atıldı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, yüzde 51'ini tamamlanarak milli eğitime teslim ettiği Hüsne Küçük İmam Hatip Kız Ortaokulu'nun ardından şimdi de 200 yataklı Yıldız Küçük Kız öğrenci yurdunun yapılması için harekete geçti. Kız öğrenci yurdunun temeli düzenlene tören ile atılırken programa Malatya Valisi Ali Kaban, Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz, Ak Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, yapılacak yurt ile ilgili detaylı bilgiler sunarken daha sonar söz alan Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ise, “Bu gün burada 200 yataklı kız öğrenci yurdumuzun temelini atıyoruz. Allah hayırlı eylesin. Hayat geçicidir, baki kalacak olan eserlerdir. Allah bana ömür verdikçe ben de Doğanşehir'e hizmet edeceğim. Bizler bu ülkede birlik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece dışardan kimsenin bizi bölmesine gücü yetmez" şeklinde konuştu.

Malatya Valisi Ali Kaban ise konuşmasında hayırsever işadamlarının var olmasının devleti güçlendirdiğini belirterek “Devletimiz, Türkiye'nin zaman zaman her bölgesine aynı anda yetişememekte. Ancak bu boşluğu da Sayın Vahap Küçük gibi hayırsever iş adamlarımız doldurmaktalar” ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından dualarla öğrenci yurdunun temeli atıldı.