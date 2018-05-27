Doğanşehir’de tütünün alternatifi bulundu

İlçede tütüne alternatif olarak düşünülen kapya biberi için pilot bölge seçilen Savaklı Mahallesinde yaklaşık 1,5 dekarlık alanda ilk tohumlar toprakla buluştu. Ürünün ilçe genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Savaklı Mahallesinde kadın üreticilerle birlikte ürünün dikim törenine katılan Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, “Doğanşehir’de alternatif ürün olarak düşünülen bu biberin Doğanşehir’de vatandaşa katkı sunmasını diliyorum. Emeği geçen her kese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Dikim törenine Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Zülküf Yıldırımoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvanlık İlçe Müdürü Şerif Çetintaş, Kayısı Araştırma Enstitüsü teknik personelleri ve kadın çiftçiler katıldı.