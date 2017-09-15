Doğanşehir’de yeni Kaymakam göreve başladı

Son İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Doğanşehir Kaymakamlığına atanan Muhammet Usame Soysal, ilçedeki görevine başladı. Kaymakam Soysal’ın göreve başlaması nedeniyle ziyaret eden AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu ve ilçe yönetimi hayırlı olsun temennisinde bulundu. AK Parti İlçe Başkanı Kavuncuoğlu, bir önceki Kaymakam Memiş İnan ile de diyaloglarının iyi olduğunu belirterek “Birlikte güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz” dedi. Kaymakam Soysal ise “Benim için en büyük makam mazlumun duasına vesile olmaktır. İnşallah Doğanşehir de hayırlı hizmetler yapacağız” diye konuştu.

Doğanşehir’i her yönüyle çok beğendiğini de belirten Soysal, “En büyük arzum buradan ayrıldığımda arkamdan dua edilmesidir” dedi.

Kaymakam Soysal’ın öz geçmişi

2010 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Soysal, memuriyet hayatına 2012 yılında Maliye Bakanlığında Uzman Yardımcısı olarak başladı. Daha sonra bir süreliğine yine aynı bakanlıkta müfettiş yardımcısı olarak çalışan Soysal, 2015 yılında Hatay Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine geçti.

Valilik stajını Hatay’da, Refiklik stajını ise Osmaniye’nin Kadirli ve İzmir’in Bayındır ilçelerinde tamamlayan Soysal, daha sonra sırasıyla Karabük/Ovacık Kaymakam Vekilliği, Hatay/Hassa Kaymakam Vekilliği, Gaziantep/Araban ve Mersin Aydıncık Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Soysal son olarak İçişleri Bakanlığının 22 Ağustos 2017 tarihli kararı ile Doğanşehir Kaymakam vekilliği görevine atandı.