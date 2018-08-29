Doğanyol daha güzel görünüme kavuşuyor

Malatya kent merkezi başta olmak üzere ilçelerde ve kırsal bölgelerde yatırım ve hizmetlerine devam eden Büyükşehir Belediyesi Doğanyol ilçe merkezinde düzenleme çalışmaları yaptı. Altyapısı baştan aşağı yenilenen Doğanyol’un Cadde ve sokakları nezih bir görünüme kavuşturuldu. İlçe merkezinin girişindeki 800 metrelik çift şeritli yol da üstyapı çalışmaları kapsamında baştan aşağı yenilendi. Yol, kaldırım, aydınlatma çalışmalarının yapıldığı cadde, Doğanyolluların hizmetine sunuldu. Kaymakamlık önü, ilçe merkezinin çarşısında da kaldırım ve yol çalışmaları yapılırken, Doğanyol ilçe merkezinde bulunan mevcut parkı da düzenlendi. İlçe sakinlerinin gün boyu rahat edebilecekleri bir mekan haline getirilen park, 7/24 konuklarını ağırlıyor. Yenileme çalışmaları kapsamında park içinde bulunan tuvalet ve lavabolar da modern ve temiz bir duruma getirildi. İçerisinde kütüphane, çeşitli kursların verileceği atölyeler, MASKİ irtibat bürosu, toplantı odası, çok amaçlı salon, fuaye bekleme salonu, gelin hazırlık odası, mutfak servis odası ve lavabo gruplarının yer aldığı Çok Amaçlı Kültür Merkezinin inşasında da sona gelindi.

Doğanyol’un çok büyük bir değişim yaşadığını belirten ilçe halkı yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.