Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 16:34

Doğanyol’a çok amaçlı Kültür Merkezi

Malatya genelinde hizmet ve yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ilçelerde başlatmış olduğu Kültür Merkezi inşaatlarını büyük bir hızla devam ettiriyor.

Doğanyol’a çok amaçlı Kültür Merkezi

04 Haziran 2018 16:34


İlçelerdeki birçok sosyal aktivitenin bir arada yapılacağı Kültür Merkezleri, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına da önemli katkılar sunacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl ihalesi yapılan ve inşaatı yüzde 65 seviyesinde tamamlanan Doğanyol Kültür Merkezi inşaatı büyük bir hızla devam ediyor.


Konuyla ilgili olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, bin 600 metrekarelik parsel üzerine yapılan ve 550 metrekare oturum alanı bulunan Kültür Merkezinin dış cephe mantolama çalışmalarının tamamlandığı, ince işlerinin ise devam ettiği bildirildi. Doğanyol Kültür Merkezi, bodrum, zemin ve 1’inci kat olmak üzere toplam üç kattan oluşuyor. Kültür Merkezi zemin katında, kütüphane, 3 adet atölye, MASKİ irtibat bürosu, Büyükşehir ofisi ile lavabo gurupları bulunmakta. 1’inci katta ise toplantı odası, çok amaçlı salon, fuaye, bekleme salonu, gelin hazırlık odası, mutfak servis odası ile lavabo grupları yer alıyor.


Doğanyol Kültür Merkezinin hizmete girmesi ile birlikte ilçedeki önemli bir eksiklik giderilmiş olacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç