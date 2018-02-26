Doğanyol’a dev kültür merkezi

2017 yılında ihale edilen merkezin kaba inşaatı bitirilirken, çatı ve duvar imalatları yapılıyor. 2018 yılı sonunda bitirilmesi planlanan Doğanyol Kültür Merkezi’nin hizmete girmesiyle birlikte ilçedeki önemli bir eksiklik giderilmiş olacak. Bin 600 metrekarelik parsel üzerine yapılan ve 550 metrekare oturum alanı bulunan kültür merkezi bodrum, zemin ve 1. kat olmak üzere 3 kattan oluşuyor. Toplam nim 600 m2 kapalı alanı bulunan kültür merkezi projesinin bodrum katında; jeneratör odası, su deposu, sığınak, kömürlük, ısıtma merkezi ve 2 adet depo, zemin katında kütüphane, 3 adet atölye, MASKİ irtibat bürosu, Büyükşehir ofisi ile wc-lavabo grubu, 1. katında ise; toplantı odası, bekleme salonu, sanatçı hazırlık odası, gelin hazırlık odası, mutfak servis odası, çok amaçlı salon, fuaye ile wc-lavabo grupları yer alıyor.