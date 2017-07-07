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07 Temmuz 2017 13:39

Doğanyol’daki arazi yangını güçlükle kontrol altına alındı

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde çıkan arazi yangını sabaha kadar süren çalışmalarla güçlükle kontrol altına alındı.

Doğanyol’daki arazi yangını güçlükle kontrol altına alındı

07 Temmuz 2017 13:39


Havaların ısınması ile birlikte orman ve arazi yangınlarında da artış yaşanıyor. Son olarak Malatya’nın Doğanyol ilçesinde Saz Küme Evleri mevkinde başlayan arazi yangını sabaha kadar sürdü. Gece yarısı 01.00 sıralarında başlayan yanına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Pütürge ve Doğanyol İtfaiye istasyonları müdahale etti.


Çok sayıda itfaiye personelinin katıldığı yangın söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar sürerken yangın yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı.




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