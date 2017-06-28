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28 Haziran 2017 17:18

Doğu Anadolu’da bir ilk

Doğu Anadolu’da ilk kez Senior Hafta Sonu Tenis Turnuvası Malatya’da 29 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Doğu Anadolu’da bir ilk

28 Haziran 2017 17:18


Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Senior Hafta Sonu Tenis Turnuvası Malatya’da İntercourt Yaşam ve Spor Merkezinde başlıyor. 29 Haziran’da başlayacak olan turnuvaya Türkiye’nin çeşitli illerinden 45 tenis sporcusunun katılacağı belirtilirken 2 Temmuz’da sona erecek olan turnuvada 1 ve 2’inciye madalya verilecek.


Malatya İntercourt Tenis Kulübü Başkanı Dr. Ali Acar, Doğu’da ilk kez böyle bir turnuvanın düzenleneceğini belirterek bunun Malatya için önemli bir kazanım olduğunu söyledi. Turnuvaya Malatya’ya yakışır bir ev sahipliği yapacaklarını belirten Acar,” Başarılı olursak, gelen sporcular organizasyondan memnun kalırlarsa eğer sürekli Malatya’ya gelirler ve bu da kentin ciddi manada tanıtımı için etkili olur. Tenis in Malatya’da tabana yayılması ve sevdirilmesi için her zaman destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ediyorum” dedi.




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