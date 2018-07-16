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16 Temmuz 2018 12:57

Doğu Kollektör hattının yüzde 40’ı tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Doğu Kollektörü Hattı çalışmalarının yüzde 40’lık bölümünü tamamladı.

Doğu Kollektör hattının yüzde 40’ı tamamlandı

16 Temmuz 2018 12:57


33 kilometrelik 17.4 milyon TL’lik proje kapsamında bölgede sağlıklı ve modern bir kanalizasyon altyapısı inşa ediliyor. Doğu Kollektörü Hattı projesinin devam ettiğini belirten Genel Müdür Ertan Mumcu, “Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinin şehrimizin doğu aksında ve adını da buradan alan Doğu Atıksu Toplama Kolektörünün inşa çalışmalarını yerinde incelemeye geldik. Burası 17 milyon bedelli, 33 kilometrelik prestijli ve önemli bir proje. Geçen yıl eylül ayında başlayıp, 2019’un yine eylül ayında bitirilmesi planlanan bir proje. Bu kapsamda arkadaşlarımızla Doğu Kolektör Hattını yerinde inceledik. Yer yer zorlukları olan, yer yer kamulaştırma güçlükleri olan bir proje. Ama şuan gördüğüm kadarıyla her şey yolunda gidiyor. Projeyle üniversitemizin atık suyunun bu kolektörle birlikte direkt Eski Malatya’da bulunan Boran’daki arıtma tesisimize taşınması amaçlanıyor. Yine MALET karşısındaki yerleşim yerlerinden başlayıp, Çiftlik ve üniversitemizin hemen yanındaki müstakil yapıları ve Çamurlu Mahallemizle birlikte diğer taraftan stadyumumuzu kapsayan imarlı yapıların atık sularının toplanmasını öngören bir proje. Ben arkadaşlarımıza ve üstlenici firmaya teşekkür ediyorum. İnşallah öngörülen tarihten daha kısa bir zamanda bitirip, doğu bölgemizi deşarj anlamında daha sağlıklı, büyükşehre yakışır bir hale getireceğiz” diye konuştu.




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