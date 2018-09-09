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Dolar kurundan etkilenen sanayi esnafından fırsatçılara tepki


Sanayi esnaflarından Mehmet Kaplan doların yükselmesiyle tüm malzemelere tamamıyla yüzde yüz civarında zam geldiğini belirterek, fırsatçılık yapanlara tepki gösterdi.


Devletin çok zor bir süreçten geçtiğini aktaran Kaplan, bu süreçte esnaflar olarak sonuna kadar devletin yanında durduklarını belirtti.


Doların 70 lira olsa bile devletin yanında olduklarını söyleyen Kaplan, bu savaşı Türkiye’nin kazanacağını aktardı.


Esnaflardan Aziz Berk ise, “Bu doları fırsata çeviren çok insan var. Mesela ben bugün bir yedek parça alırken etiket vardı üzerinde elli liraydı. Satıcı o arada ‘bir bilgisayara bakayım bu eski etiket’ dedi elli liralık etiketi çıkardı, ‘bu eski etiket bunu bu fiyata satarsam zarar ederim’ dedi ve üzerine yetmiş liralık etiketi vurdu. Bunlar yanlış şeyler” diye konuştu.

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