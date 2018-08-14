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14 Ağustos 2018 12:50

Dolar veya euro bozdurup fişini getirene hediye veriyor

Malatya’da cep telefonu satan bir esnaf, dolar veya euro bozdurup fişini getirenlere cep telefonu aksesuarı hediye ediyor.

Dolar veya euro bozdurup fişini getirene hediye veriyor

14 Ağustos 2018 12:50


Fuzuli Caddesi’nde cep telefonu satışı yapan İhsan Öztürk isimli esnaf, doların yükselişine tepki göstermek ve Türk Lirası’na destek vermek için kampanya başlattı. Öztürk, dolar veya euro bozdurup fişini getirene cep telefonu aksesuarı hediye ediyor.


Esnaf İhsan Öztürk, fişini gösteren müşterilerine cep telefonu ile ilgili bazı hediyelerinin olduğunu belirterek, ekonomik baskının dış güçlerin bir oyunu olduğunu söyledi. Öztürk, “Küçük esnaf olarak,üzerimize düşeni yapıyoruz. Biz birlik olursak bizim belimizi bükemezler. Bunu 15 Temmuz’da da gösterdik. Hükümet yastık altındaki dolarlarınızı bozdurun derken aslında doğru olanı yapıyor. Burada hükümetimizin arkasında olmamız gerekiyor. Sadece bize değil iş adamlarına da görev düşüyor. İş adamlarımız ve futbolculardan da bütün paralarını yurt dışına yatırmaktansa ülkemizde değerlendirmelerini istiyoruz. Bu dalgalanmaların geçici olacağını düşünüyorum. Biz yürüttüğümüz bu kampanyayla desteğimizi göstermek istedik. Amacımız bu. Bu kampanyanın vatandaşımıza örnek olduğu düşüncesindeyim. Bin dolarını bozduran gelip bana bir şarj aleti ver demez ama gelip ben duyarlılığımı gösterdim, siz de böyle bir hizmet yapmışsınız diyen vatandaşlarımız oldu. Sosyal medya ve mesajlarla da güzel tepkiler aldık. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Esnaf olarak dükkanımda ne varsa milletime feda olsun" diye konuştu.




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