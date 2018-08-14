Dolarını bozdurana hediye çeki veriyor

Kampanya kapsamında 100 dolar bozdurana 100 liralık hediye çeki veriliyor.

İş adamı Levent Enginol ‘Ülkeni bozdurma dolarını bozdur’ sloganı çerçevesinde 100 dolar bozdurana 100 TL’lik hediye çeki vereceklerini söyledi.

Enginol, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla, Malatya Pratik Şirketi olarak kampanya düzenlemek istedik. 15 Temmuzda darbe girişimi olmuştu vatan hainlere karşı millet olarak dim dik durduk, şimdi ise hainler tarafından ülkemize ekonomik darbe yapılmaya çalışılıyor. Bizler de millet olarak dolara karşı birlik olmak zorundayız. 100 dolar bozdurana 100 TL hediye çeki veriyoruz. Makbuz veya fiş karşılığında dolarımı bozdurdum diyenlere hediye çeki veriyoruz ve bizden alışveriş yapabiliyorlar. Herkesin elini taşın altına koyması lazım. Dış güçlere karşı devletimize, milletimize, vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkmamız gerekiyor” diye konuştu.