Dört yılda 60 bin öğrenciye ‘çer-çöp sıfır atık' eğitimi verildi

Yeşilyurt Belediyesi, "Çer-Çöp Sıfır Atık Projesi" kapsamında toplam 60 bin öğrenciye ‘Çer-Çöp Sıfır Atık' eğitimi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde sürdürülen ‘Sıfır Atık' projesini desteklemek ve doğaya sahip çıkmak amacıyla birçok çevreci projeyi hayata geçiren Yeşilyurt Belediyesi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı içerisinde okullarda düzenleyeceği "Çer-Çöp Sıfır Atık Projesi" eğitim programlarına hız verdi.

Bu yılın ilk eğitim programı, bir yıl içerisinde 20 bin adet mavi plastik şişe kapağı toplayarak büyük bir rekorun altına imza atan Özalper İlkokulu Okulunda düzenlendi.

Erken yaşlarda ‘çevre ve insan' sağlığının korunmasının önemini fark eden duyarlı öğrenciler tarafından biriktirilen mavi plastik şişe kapaklarla okulun bahçesindeki ön kısma ‘Yeşilyurt Belediyesi Özalper İlkokulu Sıfır Atık' yazıldı.

Etkinliği takip etmek amacıyla gittiği Özalper İlkokulunda öğretmenler ve öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bir yıl içerisinde 20 bin adet mavi plastik şişe kapağı toplayarak çevre ve insan sağlığının korunması noktasında büyük bir azimle çalışan öğrencileri tebrik ederek kutladı.

Öğrencilerin yoğun katılım gösterdikleri etkinlikte Yeşilyurt Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğü Personelleri tarafından çevre sağlığı üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Çevre ve insan sağlığının önemini anlatan çizgi film animasyonlar ve çeşitli sinevizyon gösterilerinin yer aldığı eğitim çalışmasında ‘Çer-Çöp' projesi kapsamında okullara yerleştirilen geri kazanımlı kutuların (cam, metal, plastik, kağıt ve karton) kaynağında evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, değerlendirme işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiği ve bunun çevreye sağladığı faydalar üzerine bilgiler verildi.

İnsan sağlığını her şeyin üstünde tutan bir hizmet felsefesine sahip olduklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt'un doğal güzelliklerini ve yeşil alanlarını korumak, çevre ve doğanın gelecek açısından önemini insanlara anlatılmasını sağlayacak örnek projeler uygulamaya önem veriyoruz” şeklinde konuştu.

20 bin kapağın bir araya getirilmesinin çevre ve insan sağlığı açısından önemli olduğunu sözlerine ekleyen Çınar, “Çocuklarımızın çevreye karşı daha duyarlı olmalarını sağlamak adına sürdürdüğümüz sosyal sorumluluk projelerimizi sahiplenen ve desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamlığımıza, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve bütün öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Dört yıldır başarıyla yürüttüğümüz eğitim çalışmalarımız kapsamında ilçemizdeki 230 okulumuzda 60 bin öğrencimize geri dönüşümün önemini anlattık. Bu yılda bütün okullarımızı ziyaret ederek bu eğitimlerimize devam edeceğiz. Bu yılın ilk eğitim çalışmamıza bir yıl içerisinde 20 bin adet mavi plastik şişe kapağı toplayarak takdir edilecek bir başarının altına imza atan Özalper İlkokulunda başladık. Küçükten başlayan bu eğitim evde ve okulda birleşerek bütünleşmeli ve çevrenin her alanına yayılmalıdır. Bir çöp kutusuna neler atılması gerektiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yemek atıkları ile ambalaj atıkların farklı farklı yerlere atılması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Çevremize sahip çıkmak hepimizin öncelikli görevidir. Kaynaklarını hızla tüketen dünyamızın tasarruf bilinci ile kurtulabileceğini unutmamalıyız. 42 noktada hizmet veren Geri Dönüşüm Evlerimizle, sayısını üçe çıkarttığımız Mobil Geri Dönüşüm Aracımızla, 10 noktaya yerleştirdiğimiz Geri Dönüşüm Sepetlerimizle, kamu, kurum, hastaneler, okullar ve sitelere yerleştirdiğimiz‘Çer-Çöp' kutularımızla, okullardaki eğitim çalışmalarımızla, inşaatı çok yakın zamanda tamamlanacak olan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesislerimizle Yeşilyurt'u gelecek nesillere temiz, güzel, huzurlu, mutlu ve yaşam standardı yüksek bir şekilde emanet etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitim çalışmasına katılan öğrencilere Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay tarafından hediyeler verildikten sonra, okulun bahçesinde toplanan 20 bin kapakla yazılan ‘Yeşilyurt Belediyesi Özalper İlkokulu Sıfır Atık' yazısı önünde günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı.