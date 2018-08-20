Down sendromlu genç kızın evlilik hayali gerçek oldu

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal belediyecilik alanında ödüllendirdiği ‘Keşke’ projesi, hayalleri gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor.

Küçük yaştan beri gelinlik giyerek evlenmenin hayalini kuran down sendromlu Ebru için Yeşilyurt Belediyesi ‘Keşke’ projesi kapsamında damatsız düğün yaparak genç kızın hayalini gerçekleştirdi. Kendisi için yapılan sürpriz düğünde son derece mutlu olan Ebru Çakmak, düğünde ilk dansı babası Nurettin Çakmak ile yaptı. Duygusal anların yaşandığı düğünde Ebru’nun annesi ve babası da mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Çakmak ailesinin yakınlarının katıldığı düğün töreninde misafirler orkestra eşliğinde doyasıya eğlendi.

Genç kızın düğününe katılan ve mutluluğuna ortak olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, engelli kızın hayalini gerçekleştirmekten dolayı son derece mutlu olduklarını kaydederek, tarifi edilemez bir sevinç yaşadıklarını söyledi. Çınar, “Çok anlamlı bir günü şahitlik ediyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak sosyal ve kültürel anlamda çok güzel çalışmalarımız var. Keşke Projemiz de bu anlamlı projelerimizden bir tanesi. Ebru kardeşimizin babası böyle bir taleple bize ulaşmıştı. Biz de bu sevince ortak olalım istedik. Bu katkıdan dolayı da ben gerçekten çok mutlu oldum. Küçük yaştan beri gelinlik giyerek evlenmenin hayalini kuran down sendromlu Ebru’ya Yeşilyurt Belediyesi olarak damatsız düğün yapıp ‘keşke’sini gerçekleştirdik. Mutluluktan gözyaşlarını tutamayan anne ve babasına da güzel bir bayram hediyesi verdiğimiz için bizler de onlar kadar mutlu olduk. Kızımıza hayat boyu mutluluklar diliyorum. Keşke Projesiyle çocukların hayallerini gerçekleştiriyoruz. Çocukların mutlu olduğunu görmek bizim için her şeye bedel. Biz, Yeşilyurt Belediyesi olarak yüreklere ve kalplere dokunuyoruz. Keşke Projemizle bugüne kadar 876 çocuğumuzun hayallerini gerçeğe dönüştürdük. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu projemizi ödüllendirdi. İnşallah belediye olarak yüzlerde tebessüm olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Düğünde bir konuşma yapan Ebru Çakmak ise kendisine bu sürprizi yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve ekibine teşekkürlerini sunarak, hayalinin gerçeğe dönüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.