Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 03:16

Düğün dönüşü kaza: 6 yaralı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaşanan kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Düğün dönüşü kaza: 6 yaralı

08 Mayıs 2018 03:16


Edinilen bilgiye göre bir akrabalarının düğününden dönenlerin bulunduğu otomobil, Doğanşehir- Polat arasında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.


Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken araç içerisine sıkışan bazı yaralıları Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı kurtarma ekipleri kurtardı.


Kazada yaralanan sürücü V. Ü. (30) ile birlikte araçta bulunan S. Ü. (20), S. Ü. (18), A. Ü. (3) E. Ü. (2), ve K. Ü. (50) ambulanslar ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç