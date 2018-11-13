Dünyanın enerjisi ve Türkiye konulu konferans düzenlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Dünyanın Enerjisi ve Türkiye' konulu konferans Sanat Merkezi salonunda gerçekleştirildi.

Sanat Merkezi salonunda gerçekleştirilen konferansa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Genel Sekreter Cemal Nogay, Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler ile Prof. Dr. Mehmet Çelik, Malatya Birlik Vakfı Başkanı Sadi Ergün, Genel Sekreter Yardımcıları, Şirket Genel Müdürleri, Daire Başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Konferans öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Büyükşehir Belediyesi olarak rutin hizmetlerin yanı sıra Malatya'ya değer katacak, hizmet ve yatırımların hayata geçirilmesine de büyük önem verdiklerini belirterek, "Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve sportif faaliyetlerin ilimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İlimizi bu alanlarda da etkin hale getirmek için bir çok etkinlik düzenlemekteyiz. Konferans vermek üzere davetimize icabet eden Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler ile Prof. Dr. Mehmet Çelik hocamıza teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayarak salonumuzu dolduran vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın konuşmasının ardından konferansa geçildi.

Turgay Güler ve Prof. Dr. Mehmet Çelik'in paylaşımları ile oldukça verimli geçen konferansta Türkiye gündemi de ele alındı.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler ile Prof. Dr. Mehmet Çelik'e kayısı ve tablo hediye etti.