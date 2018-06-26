(Düzeltme) Malatya’da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi Halep Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş hanında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahla havaya ateş açılırken, F E. (30) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaranan F.E. ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisinin ardından F.E.’nin taburcu edildiği öğrenilirken, olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.