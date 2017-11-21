Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 12:59

E. Yeni Malatyaspor alt yapısı emin ellerde

Evkur Yeni Malatyaspor alt yapısında başlatılan değişim kapsamında antrenörlüğe başlayan Malatya futbolunun emektar kaptanlarından Tuncay Selçuk’un çalıştırdığı U14 takımı, Spor Toto Gelişim Ligi 4.

E. Yeni Malatyaspor alt yapısı emin ellerde

21 Kasım 2017 12:59

Grup’un ilk devresini 2. sırada tamamladı.


Spor Toto Gelişim Ligi U14 Kategorisi 4. Grup’ta 8 karşılaşma oynayan Malatyalı gençler, 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de yenilgi aldı.


24 puanlı lider Trabzonspor’un ardından ilk yarıyı ikinci sırada tamamlayan U14 takımının Teknik Direktörü Tuncay Selçuk, “Amacımız yarıştırmak değil, geliştirmek” açıklamasını yaptı.



“Bu çocuklar Malatya futbolunun sigortası, teminatıdır”


Sporcuların gelişimine katkı sunarken, bunu skora da yansıtmanın sevindirici olduğunu belirten Selçuk, “Küçük yaş kategorilerinde çocukların gelişimine katkı sunmak oldukça önemli. Yaptığımız antrenmanlarda ağırlıklı olarak çocukların fiziksel gelişiminin yanında beyinsel gelişimlerine de katkı sunacak bir program takip ediyoruz. Yeni Malatyaspor alt yapısı olarak önemli bir misyonumuz var. Tabii her yaş kategorisinde olduğu gibi U14’te de amacımız yarıştırmak değil, geliştirmek. Geliştirirken, bunu sonuca da yansıtmak sevindirici diye düşünüyorum. Bulunduğum Spor Toto Gelişim Ligi U14 Kategorisi 4. Grup’ta ilk yarıyı 2. sırada tamamladık. Bu çocuklar Malatya futbolunun sigortası, teminatıdır. O yüzden onlara futbolun doğrularını öğretirken, insani değerler, maneviyat ve sevgiyi de öğretmemiz gerekiyor” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
7
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç