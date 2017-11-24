E. Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş tarihlerinde ilk kez karşılaşacak

Yeni Malatyaspor’da bu maçın hazırlıkları tamamlanırken, sarı-kırmızılı taraftarların müsabaka biletlerinin tamamına yakınını tükettiği bildirildi.

Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura çıkmayı garantileyen rakibi ile daha önce hiç karşılaşmayan E.Yeni Malatyaspor’da müsabaka öncesinde son hazırlıklar tamamlanırken, takımda eksik oyuncunun bulunmadığı ifade edildi.

Müsabaka öncesi yatığı son çalışmada maçın taktiğini anlatan Teknik Direktör Erol Bulut, oyuncularına rakip karşısında 90 dakika boyunca sabırlı ve disiplinli oynamaları uyarısında bulundu.

E.Yeni Malatyaspor’da kart cezası biten golcü Khalid Boutaib ve geçen haftaki A.Alanyaspor maçına yedek başlayan orta saha oyuncusu Godson Azubuike’nin sahaya ilk 11’de çıkacağı öğrenildi.

Taraftardan büyük destek

Bu arada yapılan son antrenmanı sarı-kırmızılı taraftarlar da izledi. Kalabalık bir taraftar grubu zorlu Beşiktaş maçı öncesi takıma moral ziyaretinde bulundu.

Futbolcuları ve teknik heyeti yanına çağıran taraftarlar, tezahüratlarla desteklerini sürdürdüler.

Sarı-kırmızılı taraftarların yarınki müsabakada da görsel şovlar ve 90 dakika boyunca yapacağı tezahüratlarla takımlarına tam destek verecekleri bildirildi. Biletlerinin tamamına yakını satılan müsabakada taraftar sayısı bakımından yeni stadyumda bir rekora da imza atılacak.

Karşılaşmayı 25 bin biletli seyircinin izlemesi bekleniyor

E.Yeni Malatyaspor - Beşikaş müsabakası yarın saat 16.30’da başlayacak. Zorlu müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım bu sezon Y.Malatyaspor’un M.Başakşehir ve Bursaspor ile oynadıkları maçlarda da görev almıştı.