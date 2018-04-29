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29 Nisan 2018 16:04

E. Yeni Malatyaspor - T. M. Akhisarspor maçının ardından

Evkur Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig’in 31.

E. Yeni Malatyaspor - T. M. Akhisarspor maçının ardından

29 Nisan 2018 16:04

haftasında evinde karşılaştığı Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.


Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sıcak havanın oyuncuları yorduğunu belirterek, “Ama maçın geneline baktığımızda topa daha çok sahip olan ve kazanmaya daha yakın olan taraf bizdik. Biraz şans yanımızda olsa burada kazanan taraf biz olacaktı. Ama olmadı. Önümüzdeki maçlarda maksimum puan almak istiyoruz” şeklinde konuştu.


Ligde kalma barajının 38 puan olduğunu tahmin ettiğini kaydeden Bulut, “Ama net bir şey yok. Bizim altımızda olan takımların birbirleri ile maçı var ama biz yine de alabileceğimiz en yüksek puanları almak istiyoruz” dedi.



Teleset Mobilya Akhisarspor cephesi


Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise, “İki takım da kazanıp ligde kendini garanti altına almak istiyordu. İki takımın da net pozisyonu oldu rakibimiz duran toplarla ve yüksek toplarla kalemize gelmeye çalıştı. Ligin iyi takımına karşı oynadık gerçekten Malatyaspor bu senenin başarılı takımlarından, iyi de bir seyircisi var. Burada rakip takımlara karşı zorlu bir atmosfer oluşturmuşlar. Özellikle takım savunmasını iyi yapan sert bir takım. Bu takıma karşı burada pozisyonlar bulmak ve maçı gol yemeden bitirmek bizim için iyi. Maçın hakkının iki takım açısından da birer puan olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki haftalarda puanlar alıp ligdeki durumumuzu garanti altına almak istiyoruz” diye konuştu.




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