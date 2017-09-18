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18 Eylül 2017 16:25

E. Yeni Malatyaspor teknik adamlık için İrfan Buz’da karar kıldı

Evkur Yeni Malatyaspor, Ertuğrul Sağlam’dan boşalan teknik direktörlük görevine getireceği ismi belirledi.

E. Yeni Malatyaspor teknik adamlık için İrfan Buz’da karar kıldı

18 Eylül 2017 16:25

Sarı-siyahlı yönetimin geçen sezon Malatya’da şampiyonluk yaşayan İrfan Buz isminde karar kıldığı ifade ediliyor.


Ertuğrul Sağlam’ın istifasının ardından teknik adam arayışlarına başlayan Evkur Yeni Malatyaspor’da ibre takımı geçtiğimiz sezon şampiyonluğa koşturan Teknik Direktör İrfan Buz’a çevrildi.


Sağlam’ın şok istifasıyla hafta sonu oynadığı Bursaspor maçı öncesi hocasız kalan Yeni Malatyaspor’un teknik direktör adayları arasında İrfan Buz, Hamza Hamzaoğlu ve İbrahim Üzülmez’in bulunduğu, ancak yönetimin bu isimlerden İrfan Buz’da karar kıldığı öğrenildi.


Sarı-siyahlıların düşündüğü isimlerden Hamza Hamzaoğlu’nun Almanya’da eğitimde olduğu için şu an herhangi bir kulüpte çalışmaya sıcak bakmadığı belirtilirken, İbrahim Üzülmez’in ise yönetimin bir bölümü tarafından istenmediği için teklif götürülmediği ifade ediliyor.


Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in yönetimle yaptığı toplantı sonrası teknik adam adaylarını belirleyen sarı-siyahlıların ilk hedefi geçen sezon Evkur Yeni Malatyaspor ile şampiyonluk yaşayan İrfan Buz.


Teklif sunulması halinde görevi kabul etmeye hazır olduğu öğrenilen Buz ile bir görüşme yapmayı planlayan sarı-siyahlı yönetimin çarşamba günü oynanacak kupa maçına kadar tecrübeli teknik adamla sözleşme imzalamayı planladığı belirtiliyor.




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