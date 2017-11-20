Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 15:09

E. Yeni Malatyaspor U21 takımında kazanamama serisi üçe çıktı

U21 Süper Ligi’nin 12.

E. Yeni Malatyaspor U21 takımında kazanamama serisi üçe çıktı

20 Kasım 2017 15:09

haftasında deplasmanda A. Alanyaspor’a 2-0 mağlup olan E.Yeni Malatyaspor U21 takımında kötü gidişat sürüyor. Murat Uçkun’un talebeleri ligde oynadığı son 3 maçta rakiplerine mağlup oldu.


Sezona iyi başlayarak, ardarda önemli rakiplerini mağlup eden E.Yeni Malatyaspor U21 takımında yenilgi serisi 3 maça çıktı. Sezon başındaki performansını mumla aratan sarı kırmızılılar, ligin 12. haftasında 9 kişi kaldığı rakibi A. Alanyaspor’a mağlup oldu. Uçkun’un öğrencileri Emre Akcebe ve Eyyüp Uçar’ın kırmızı kart gördüğü müsabakada rakibine 2-0 kaybederek düşüşünü sürdürdü. U21’de, A takım kadrosuna çağırılmadığı için çalışmalarda ve maçlarda performansının altında kalan oyuncuların olduğu ve takımın son haftalarda buna bağlı olarak yenilgiler aldığı belirtiliyor. E. Yeni Malatyaspor alt yapısında şuanda sadece Ferhat Canlı A takımla çalışmalara çıkıyor.


Öte yandan U21 takımı bu hafta Beşiktaş ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    11°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç