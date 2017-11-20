E. Yeni Malatyaspor U21 takımında kazanamama serisi üçe çıktı

haftasında deplasmanda A. Alanyaspor’a 2-0 mağlup olan E.Yeni Malatyaspor U21 takımında kötü gidişat sürüyor. Murat Uçkun’un talebeleri ligde oynadığı son 3 maçta rakiplerine mağlup oldu.

Sezona iyi başlayarak, ardarda önemli rakiplerini mağlup eden E.Yeni Malatyaspor U21 takımında yenilgi serisi 3 maça çıktı. Sezon başındaki performansını mumla aratan sarı kırmızılılar, ligin 12. haftasında 9 kişi kaldığı rakibi A. Alanyaspor’a mağlup oldu. Uçkun’un öğrencileri Emre Akcebe ve Eyyüp Uçar’ın kırmızı kart gördüğü müsabakada rakibine 2-0 kaybederek düşüşünü sürdürdü. U21’de, A takım kadrosuna çağırılmadığı için çalışmalarda ve maçlarda performansının altında kalan oyuncuların olduğu ve takımın son haftalarda buna bağlı olarak yenilgiler aldığı belirtiliyor. E. Yeni Malatyaspor alt yapısında şuanda sadece Ferhat Canlı A takımla çalışmalara çıkıyor.

Öte yandan U21 takımı bu hafta Beşiktaş ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.