Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 13:43

E. Yeni Malatyaspor yağmur altında çalıştı

E.

E. Yeni Malatyaspor yağmur altında çalıştı

21 Kasım 2017 13:43

Yeni Malatyaspor Süper Lig’in 13. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.


Sabah yağmur altında yapılan antrenmana hafif sakatlıklarından dolayı salonda çalışan Yalçın Ayhan, Issıam Chebake ve Mıchale Pereira katılmadı. Sakatlık sürecini atlatmasına rağmen fiziksel eksikliği bulunan orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.


Teknik Direktör Erol Bulut’un saha ortasına topladığı oyuncularına yönelik yaptığı motivasyon konuşmasıyla başlayan antrenman, dar alanda taktik çift kale maçla devam etti.


Motivasyon toplantısında, geçen hafta A.Alanyaspor maçında gol bölgelerinde etkili işler yapamadıklarını belirten Bulut’un, “Biz iyi bir takım olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Geçen son iki maçımızda da oyunsal anlamda iyi bir görüntü ortaya koyduk. Artık daha kompakt ve daha dar bir alanda oynayabiliyoruz. Ancak iyi yönümüzü skora da yansıtmamız gerekiyor. Bunun için de tam konsantrasyonla pozisyonları değerlendirmeliyiz” dediği duyuldu.


Erol Bulut, antrenmanda defans oyuncularıyla ofans oyuncularının ağırlıkta olduğu takımları karşı karşıya getirerek, müsabakalarda yapılan yanlışları anlattı.


Orta sahada sakatlıkları tamamen düzelen Aytaç Kara ve Azubuike ikilisine döndüğü gözlenene Erol Bulut’un forvette ise kart cezası sona eren Khalid Boutaib’e şans verdiği dikkatlerden kaçmadı.


Yeni Malatyaspor yarın yapacağı çalışmayla Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
7
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç