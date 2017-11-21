E. Yeni Malatyaspor yağmur altında çalıştı

Yeni Malatyaspor Süper Lig’in 13. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Sabah yağmur altında yapılan antrenmana hafif sakatlıklarından dolayı salonda çalışan Yalçın Ayhan, Issıam Chebake ve Mıchale Pereira katılmadı. Sakatlık sürecini atlatmasına rağmen fiziksel eksikliği bulunan orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Teknik Direktör Erol Bulut’un saha ortasına topladığı oyuncularına yönelik yaptığı motivasyon konuşmasıyla başlayan antrenman, dar alanda taktik çift kale maçla devam etti.

Motivasyon toplantısında, geçen hafta A.Alanyaspor maçında gol bölgelerinde etkili işler yapamadıklarını belirten Bulut’un, “Biz iyi bir takım olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Geçen son iki maçımızda da oyunsal anlamda iyi bir görüntü ortaya koyduk. Artık daha kompakt ve daha dar bir alanda oynayabiliyoruz. Ancak iyi yönümüzü skora da yansıtmamız gerekiyor. Bunun için de tam konsantrasyonla pozisyonları değerlendirmeliyiz” dediği duyuldu.

Erol Bulut, antrenmanda defans oyuncularıyla ofans oyuncularının ağırlıkta olduğu takımları karşı karşıya getirerek, müsabakalarda yapılan yanlışları anlattı.

Orta sahada sakatlıkları tamamen düzelen Aytaç Kara ve Azubuike ikilisine döndüğü gözlenene Erol Bulut’un forvette ise kart cezası sona eren Khalid Boutaib’e şans verdiği dikkatlerden kaçmadı.

Yeni Malatyaspor yarın yapacağı çalışmayla Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.