E. Yeni Malatyaspor'da A. Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 15 puan toplayan E.Y. Malatyaspor, 11. haftada deplasmanda A. Alanyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Kırklarelispor'u 1-0 yenerek tur atlayan Yeni Malatyaspor, ara vermeden ligde oynayacağı A. Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Ömer Şişmanoğlu ve Sincere Seth dışında eksiği bulunmayan Malatya ekibinde cezası biten defans oyuncusu Arturo Mina, hafta sonu oynanacak müsabakada forma giyebilecek.

Antrenman öncesi toplantı yapan Teknik Direktör Erol Bulut, oyuncularını Galatasaray ve kupa maçındaki performanslarından dolayı tebrik ederek, “Kendimiz gibi oynadığımız zaman neler yapabileceğimiz bir kez daha gösterdik. Yeter ki öz güvenimizi her zaman koruyalım, yeter ki takım olma olgumuzu hep sürdürelim. Bu hafta ve gelecek hafta sıkışık bir maç trafiği var önümüzde. Pazar Alanya, hemen takip eden Cuma ise Trabzonspor ile karşılaşacağız. Bundan dolayı çok iyi hazırlamalıyız” dedi.

Kupa maçına 11'de başlayan oyuncuların kısa bir yenileme çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular taktik çift kale oynadı.